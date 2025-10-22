Acogerá provincia de Cuba evento Foto al Vuelo

El sureño municipio Ciénaga de Zapata, en la cubana provincia de Matanzas, acogerá del 17 al 22 de noviembre venideros el evento fotográfico Foto al Vuelo.

Bajo el auspicio de la entidad ECOCIENZAP, encargada del cuidado de áreas protegidas, los organizadores se encuentran inmersos en la actualidad, según detalla la convocatoria, en la preparación de senderos y de los guías especializados que acompañarán a los fotógrafos durante sus recorridos.

Capturar la belleza de las aves en su hábitat natural, mediante el uso de la fotografía como herramienta para promover la conservación y el respeto por el medio ambiente, supone uno de los preceptos del certamen.

El evento Foto al Vuelo cuenta entre sus bases conceptuales la posibilidad de capturar imágenes que fomenten el vínculo entre participantes y la naturaleza.

Según se puntualiza en el cronograma, contribuir a la concientización sobre la importancia de proteger especies en peligro de extinción con la fotografía como protagonista deviene una oportunidad para mezclar el arte con l naturaleza.

Se prevé que tras finalizar el concurso las obras fotográficas resultantes sean un testimonio del talento y la creatividad de los artistas y una vía para sensibilizar sobre el valioso patrimonio natural que existe en este municipio cubano, el más extenso y menos poblado de la Isla.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959