Rusia pidió al OIEA exigir a Kiev cesar ataques a nuclear Zaporozhie

La Cancillería de Rusia comunicó hoy que demandó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que influyese sobre Ucrania para detener sus ataques a la central nuclear de Zaporozhie.

Según la comunicación, la solicitud está relacionada con facilitar los trabajos de restablecimiento de la electricidad externa a la central nuclear, y se le hizo al propio secretario general del OIEA, Rafael Grossi.

El Ministerio de Asunto Exteriores precisó que el pasado 23 de septiembre las tropas ucranianas dañaron una torre eléctrica de la línea que proporciona electricidad a la planta nuclear, lo que provocó el corte del suministro. Los operarios de la central tuvieron que activar los generadores diésel de emergencia.

Según remarcó la cancillería, tras largas y complicadas consultas se consiguió que Ucrania diera garantías de que no atacaría la central nuclear. «Sin esas garantías sería imposible la reparación de las líneas eléctricas dañadas», puntualizó.

Subrayó que las obras para restablecer el suministro eléctrico a la central nuclear de Zaporozhie comenzaron el 18 de octubre y se requerirán varios días para concluirlas.

La central nuclear de Zaporozhie es la mayor de Europa con seis reactores y una potencia total de seis mil megavatios.

La planta pasó a ser propiedad de Rusia en octubre de 2022 después de que la región de Zaporozhie, donde se ubica la instalación, se incorporara a este país tras celebrar un referendo apoyado por la mayoría de la población.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959