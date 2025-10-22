Aviso de ciclón tropical: Melissa con poco cambio en el mar Caribe

La tormenta tropical Melissa se localiza a 500 km al suroeste de Puerto Príncipe. Mantiene vientos de 85 km/h y se mueve al oeste. Se pronostica un giro al noroeste con lenta intensificación. El sistema representa un peligro potencial para el área. El Instituto de Meteorología mantiene la vigilancia.

Durante la tarde de hoy Melissa ha tenido un lento movimiento sobre aguas del mar Caribe con poco cambio en su intensidad. Sus áreas de tormenta aún se muestran desorganizadas y extendidas sobre gran parte de la zona centro -oriental del mar Caribe, La Española y Puerto Rico. A las seis de la tarde de hoy la región central de este sistema se estimó en los 14.2 grados de latitud Norte y los 73.2 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 500 kilómetros al sur – suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1003 hectoPascal. Actualmente se mueve con rumbo próximo al oeste, aunque ha aumentado ligeramente su velocidad de traslación a 24 kilómetros por hora.

En el transcurso de las próximas horas este sistema comenzará a disminuir su velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste. En los próximos días, estará moviéndose lentamente sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la mañana del miércoles.

