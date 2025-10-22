Luchadoras granmenses conocen el camino en Mundial Sub 23

Las granmenses Greilis Bencosme Carvajal (50 kg) y Yaynelis Sanz Verdecia (57 kg) quedaron bye en la ronda de clasificación del Campeonato Mundial de Luchas Novi Sad 2025, en Serbia.

Bencosme Carvajal será la primera en subir al colchón, este miércoles, cuando en octavos de final enfrente a la vencedora del duelo entre la japonesa Minoriho Yonehara y la local Andela Vasiljevic, ambas sin mucho recorrido internacional.

De avanzar en el organigrama, la jiguanisera podría encontrarse con una de las contrarias más difíciles de su división, la jovencita estadounidense Audrey Jiménez, multimedallista en certámenes del orbe Sub 20 y Sub 23.

Entretanto, el debut de Sanz Verdecia está previsto para el jueves, aunque la medialunera sí conoce su rival de ese pleito (también en octavos de final): Aryna Dzemchanka Martynava, quien compite bajo la bandera de la Unión Mundial de Luchas (UML).

Una de las atracciones en esta categoría será la japonesa Akari Fujinami, que –a pesar de sus 21 años de edad- lo ha ganado todo, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en los 53 kg.

Fujunami, además, ostenta dos títulos mundiales de mayores, consiguiendo el primero con apenas 17 años, y según una publicación de la UWW posee una cadena de 141 victorias consecutivas que se remonta a su época de estudiante de secundaria.

Como se ha hecho habitual en los torneos de lucha al máximo nivel, las peleas de repechaje y discusión de medallas acontecerán un día después de las preliminares.

Otros tres gladiadores completan la representación de Cuba en la justa de la urbe serbia, los libristas Geannis Garzón (79 kg) y Orislandy Perdomo (70 kg), y el grequista Yonat Véliz (67 kg).

