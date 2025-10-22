Incluyen a cinco alazanes en preselección cubana para Copa América

La inclusión de cinco alazanes en preselección de Cuba para la Copa América y la designación de Yulieski Remón Tejeda como MVP de la última semana en la 64 serie nacional, son las notas más sobresalientes del panorama beisbolero en Granma.

FOTO Rafael Martínez Arias

El jardinero Alfredo Despaigne Rodríguez encabeza el quinteto granmense llamado a la convocatoria de 58 atletas, en la que aparecen el también guardabosques Roel Santos Martínez, el jugador de cuadro Remón Tejeda, y los lanzadores Yoel Mojena Machado y Sammi Benítez Vega.

Como parte del Grupo A, la selección cubana lidiará junto a equipos de México, República Dominicana, Nicaragua, Curazao y el local Venezuela, del 12 al 17 de noviembre próximo, en el Estadio Monumental, de Caracas, y en el Forum La Guaira.

La llave A, cuyas acciones transcurrirán en el parque Mariano Rivera, de Ciudad Panamá, quedó integrada por los anfitriones, Puerto Rico, Colombia, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina, este último, sustituto de Estados Unidos que declinó participar.

Según el formato del torneo, los tres mejores equipos de cada apartado avanzarán a la súper ronda, que también acogerá la capital panameña, del 19 al 22.

En cuanto a la actuación de Yulieski en la semana del 14 al 19 de octubre, consiguió average de .571 (14-8), con seis carreras anotadas y nueve impulsadas, además de tres tubeyes, un triple y dos jonrones.

Los Alazanes de Marcos Fonseca López no pudieron celebrar hoy el primer encuentro del compromiso contra los Cazadores de Artemisa, debido a problemas con la transportación del cuerpo de árbitros desde Guantánamo.

De tal forma, el duelo iniciará mañana con doble juego en el parque 26 de Diciembre, de Campechuela; el jueves lo harán en el niquereño Tirso Hidalgo, y regresarán sábado y domingo a la instalación campechuelera para terminar el tope.

La selección granmense (15-16) marcha en el décimo puesto de la tabla de posiciones, mejor ubicados se encuentran los artemiseños (20-12), que comparten el tercer lugar con Industriales y Las Tunas.

La Demajagua