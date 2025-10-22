Incluyen a cinco alazanes en preselección cubana para Copa América

El jardinero Alfredo Despaigne Rodríguez encabeza el quinteto granmense llamado a la convocatoria de 58 atletas, en la que aparecen el también guardabosques Roel Santos Martínez, el jugador de cuadro Remón Tejeda, y los lanzadores Yoel Mojena Machado y Sammi Benítez Vega.
Como parte del Grupo A, la selección cubana lidiará junto a equipos de México, República Dominicana, Nicaragua, Curazao y el local Venezuela, del 12 al 17 de noviembre próximo, en el Estadio Monumental, de Caracas, y en el Forum La Guaira.
La llave A, cuyas acciones transcurrirán en el parque Mariano Rivera, de Ciudad Panamá, quedó integrada por los anfitriones, Puerto Rico, Colombia, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina, este último, sustituto de Estados Unidos que declinó participar.
Según el formato del torneo, los tres mejores equipos de cada apartado avanzarán a la súper ronda, que también acogerá la capital panameña, del 19 al 22.
En cuanto a la actuación de Yulieski en la semana del 14 al 19 de octubre, consiguió average de .571 (14-8), con seis carreras anotadas y nueve impulsadas, además de tres tubeyes, un triple y dos jonrones.
Los Alazanes de Marcos Fonseca López no pudieron celebrar hoy el primer encuentro del compromiso contra los Cazadores de Artemisa, debido a problemas con la transportación del cuerpo de árbitros desde Guantánamo.
De tal forma, el duelo iniciará mañana con doble juego en el parque 26 de Diciembre, de Campechuela; el jueves lo harán en el niquereño Tirso Hidalgo, y regresarán sábado y domingo a la instalación campechuelera para terminar el tope.
La selección granmense (15-16) marcha en el décimo puesto de la tabla de posiciones, mejor ubicados se encuentran los artemiseños (20-12), que comparten el tercer lugar con Industriales y Las Tunas.