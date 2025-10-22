Realizarán en Cuba vacunación contra virus del papiloma humano

La cubana provincia de Matanzas iniciará el próximo lunes 27 de octubre la vacunación contra el virus del papiloma humano, con la que se previene en las féminas la incidencia del cáncer cérvico-uterino.

El jefe del programa de inmunización en la provincia, Rafael Guerra, comentó que el proceso se aplicará a aproximadamente unas tres mil 200 niñas de nueve años de edad.

La vacuna desde hace años se ansiaba por parte del Ministerio de Salud Pública, y la misma debe aplicarse en edades tempranas, antes del inicio de la vida sexual, detalló.

Guerra explicó que la inoculación se extenderá hasta el 27 de diciembre, y al igual que otros procesos vacunales, tendrá un mes de recuperación en enero para aquellas niñas que por alguna causa no pudieron inmunizarse en el tiempo previsto.

El proceso se realizará en las escuelas que cumplan con las condiciones requeridas, y en el caso de que no pueda desarrollarse en un centro educativo, se efectuará en vacunatorios, dijo.

Según el doctor antes de la inmunización las niñas serán examinadas por especialistas en pos de asegurar que estén aptas para recibir su dosis.

En la actualidad, en Cuba el cáncer constituye la segunda causa de muerte, mientras a nivel mundial se reportan más de 600 000 nuevos casos de cáncer cérvico-uterino, el cual ocasiona unas 340 000 defunciones anuales.

