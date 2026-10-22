Agenda Cubana Medioambiental

Incentivan Fórum por la Innovación sobre medio ambiente

El próximo lunes 26 de octubre vence el plazo para que las direcciones de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y sus respectivos centros envíen los resúmenes y los trabajos seleccionados o relevantes en sus Fórum de base.

De acuerdo con la convocatoria de esa institución, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), los textos deben remitirse a luz@ama.cu, kindelan@ama.cu y blanca.matos@ama.cu

AMA confirmó así su llamado al Fórum por la Innovación 2026, guiado por el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quién era fiel defensor de este movimiento, en el cual podrán participar, de manera presencial o virtual, todos los trabajadores, especialistas, investigadores, técnicos y representantes de sus 22 colectivos.

Sus objetivos están encaminados a la generalización de soluciones, la elevación de la eficiencia energética de los combustibles convencionales y favorecer al máximo la energía renovable y promover soluciones para elevar los rendimientos, ahorrar recursos e incentivar una mayor eficacia en el trabajo.

Además, contribuir al propósito nacional de extender los beneficios de la informatización de los servicios de la sociedad y los aportes que influyan en la preservación del medio ambiente.

Cada uno de los principales asuntos del evento está dirigido a apoyar los programas priorizados del país y buscar solución a problemas importantes de cada centro, entre ellos la producción de alimento humano y animal, uso racional de la Energía, con énfasis en la renovable, preservación del medio ambiente y cambio climático.

Igualmente, informatización, automatización, control y dirección económica, trabajo de educación, comunicación y sensibilización ambiental, optimización de agua, inocuidad de los alimentos, gestión archivística y otros de los propios centros

El Fórum Por la Innovación de la Agencia de Medio Ambiente será el próximo viernes 20 de noviembre.

El perro, un prodigio de vocación familiar

Desde épocas inmemoriales, el perro ha demostrado su bien ganada posición de ombligo del hogar con un talento y vocación envidiables e incluso forma parte de nuestra vida, historia y cultura nacionales.

Un ejemplo inequívoco es el Bichón Habanero, la única raza canina de origen cubano que heredó el nombre del famoso puerto de la ciudad, donde carenaban (de ahí Puerto Carena) numerosos barcos y tripulaciones hace siglos.

Sin embargo, a principios del XX cayó un poco en el olvido, dejó de ser la mascota mimada de los ricos y se convirtió en el cariñoso y audaz amigo de la gente común, según cuentan historiadores especializados consultados por la Agencia Cubana de Noticias.

Explicaron que cuando los españoles llegaron a Cuba para su colonización trajeron perros de raza grandes y fuertes, muy útiles a sus fines de dominación, entre ellos mastines, dogos, alanos, lebreles y sabuesos, cuya misión consistía en cazar, guardar propiedades y hacer la guerra en el momento necesario.

Coinciden, incluso, en que a partir de evidencias, una de ellas en el Papel Periódico de La Habana, en que en el siglo XIX el Bichón Habanero surgió del cruzamiento entre el Blanquito de La Habana y el poodle o caniche.

Pero la diferencia del poodle y a semejanza del Blanquito, no es cuadrado, sino que su cuerpo no rebasa los 30 centímetros de altura, es más largo que alto y está cubierto de una profusa capa de largo y suave pelo ondulado o combinación, aunque los más frecuentes son el marfil y el canela claro, argumentaron.

El caso es que lleva la cola siempre erguida sobre la grupa en forma de penacho y sobre los ojos una cortina de pelo que lo protege de los intensos rayos solares del trópico.

Excluido del ring de exposición en su país, se mantuvo casi todo el siglo XX como un perro casero y en su paulatina extinción contempló cómo se inundaba la nación de razas foráneas, ante las cuales quedó relegado al olvido.

La posibilidad de crear asociaciones a fines de la década del 80, propició el surgimiento de clubes de perro de pura raza, entre ellos dobermann, pastor alemán, poodle, gran danés, terrier, teckel, bóxer y coker spaniel, y en 1987 el de la nueva Federación Cinologica de Cuba.

No obstante, en ese mismo año le retiraron al país el patrimonio sobre su única raza, el Bichón Habanero, que asistía entonces a una verdadera resurrección.

En contraposición, un grupo de amantes de la raza se reunió y censó a todos los que estuvieran a su alcance, con el propósito de iniciar un programa genético, encaminado a su perfeccionamiento y conservación.

La iniciativa tuvo su impacto y en 1991 fundaron el Club Cubano del Bichón Habanero, al año siguiente ingresó en la Federación Cinológica de Cuba y en 1993 comenzaron sus exposiciones públicas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.