Cuba abre ante Venezuela su ruta al Mundial de béisbol Sub-18

Cuba comenzará hoy ante Venezuela su batalla por un boleto mundialista en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, que reunirá a 11 selecciones en Boca Chica, República Dominicana.

Con el espirituano Jesús López Arrechea anunciado para custodiar la lomita, los muchachos de la isla debutarán a las 11:30 de la mañana, en un pulso que abrirá su camino hacia uno de los cuatro pasajes disponibles para la Copa Mundial de 2027.

El desafío inicial pondrá a prueba las costuras del conjunto cubano dentro del grupo B, donde también figuran México y Nicaragua, adversarios de una ronda preliminar que solo permitirá a los dos primeros de cada llave continuar en la pelea por las medallas.

Para Cuba, avanzar significará franquear apenas la primera puerta de un torneo breve y exigente, en el cual cada entrada puede acercar el horizonte mundialista o convertir el siguiente encuentro en una cuesta más empinada.

El certamen transcurrirá hasta el 29 de octubre en los dos terrenos del complejo de la International Prospect League Academy, escenario donde las aspiraciones de 11 países confluirán alrededor de una misma brújula: China, sede de la próxima cita universal de la categoría.

Estados Unidos, defensor de la corona continental, compartirá el apartado A con República Dominicana, Brasil y Curazao, mientras Puerto Rico, Panamá y Canadá integrarán el C, reducido a tres participantes tras la retirada de Colombia.

Los estadounidenses llegarán además con el respaldo del título mundial conquistado en 2025 y la pretensión de encadenar su tercer cetro panamericano, credenciales que los sitúan como una referencia para quienes aspiren a levantar el trofeo.

La jornada inaugural incluirá asimismo los duelos Brasil-Estados Unidos, Nicaragua-México, Panamá-Puerto Rico y Curazao-República Dominicana, antes de que la competencia estreche su cerco con la superronda, prevista del 25 al 28 de octubre.

Los seis equipos supervivientes buscarán entonces un lugar entre los cuatro mejores, que disputarán las medallas el jueves 29, cuando el torneo cierre sus puertas y queden definidos los dueños de los boletos mundialistas.

La Copa Mundial tendrá lugar del 17 al 26 de septiembre de 2027 en Pingtan, China, destino todavía distante para una selección cubana cuyo primer horizonte tendrá mañana el nombre de Venezuela y la dimensión exacta de un diamante.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.