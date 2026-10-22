Ambientalistas cubanos y dominicanos intercambian sobre cambio climático

Un grupo de expertos y directivos del proyecto AdaptHabana continúa su misión de intercambio con representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana en un encuentro que concluye mañana viernes.

La delegación de ese vecino país la encabeza la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia Pimentel Rodríguez; y la integran el director de Mecanismos Financieros y Manejo de Portafolio del Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad, Iván M. Cruz Burgos y; el Encargado del Departamento de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático, Gustavo Cabral.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA) informó en su sitio oficial que la representación nacional la forman su directora de Recursos Naturales, Ecosistemas Priorizados y Cambio Climático, Jessica Fernández Casañas; la directora del Instituto de Geofísica y Astronomía, Zulia Bárcena Fonseca; y la coordinadora general del Plan de adaptación de la zona costera de La Habana- AdaptHabana, Yadira González Columbié, el Instituto de Meteorología y la Delegación del Citma de la Habana.

Añadió que encuentro constituyó un espacio para el debate sobre las principales líneas estratégicas y metas del plan de República Dominicana hasta 2030 desde el punto de vista nacional, regional y local, basándose en la vinculación de los estudios actualizados de impactos climáticos y los conocimientos tradicionales de los pobladores de las comunidades locales.

Ese es el eje central del Proyecto AdaptHabana como línea de partida para diseñar las medidas que conforman el Plan adaptación de la zona costera de La Habana, como un proceso participativo con actores clave de sectores priorizados a nivel local, provincial y nacional y de los gobiernos municipales costeros.

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