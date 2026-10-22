China rechaza mentalidad de Guerra Fría sobre el Ártico

China rechazó hoy el uso de la mentalidad de Guerra Fría para fomentar la confrontación geopolítica en el Ártico, ante las preocupaciones expresadas por la Unión Europea sobre la presencia china y su cooperación con Rusia en la región.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, afirmó que el Ártico concierne a los intereses generales de la comunidad internacional y que deben respetarse plenamente los derechos y libertades de todos los países para desarrollar actividades en esa zona conforme al derecho internacional.

La vocera señaló que las actividades de China en esa región buscan promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Mao subrayó que recurrir a una mentalidad de Guerra Fría para establecer bloques y provocar confrontaciones geopolíticas no favorece la paz, la estabilidad ni el desarrollo de la región.

Así reaccionó la Cancillería tras las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien advirtió sobre la necesidad de impedir que Rusia y China dominen las rutas marítimas del Ártico.

Esta región ha adquirido una importancia estratégica creciente por sus recursos naturales, las perspectivas de nuevas rutas marítimas y la competencia entre las principales potencias, en un contexto de cambios climáticos que facilitan el acceso a determinadas zonas y vías de navegación.

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