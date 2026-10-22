Beneficiados productores de Río Cauto con recursos de proyecto internacional

El municipio de Río Cauto figura entre los territorios beneficiados por el proyecto de cooperación entre Cuba y México Sembrando Vida, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las familias que trabajan en el campo.

Una representación de los 150 productores que recibirán los beneficios del proyecto en ese municipio granmense participó ayer en su apertura.

La presencia de los agricultores puso en primer plano a quienes constituyen la razón de ser de esta colaboración, los protagonistas de importantes y aportadoras labores agrícolas.

El bienestar de esas personas es el propósito central expresado en los propósitos dados a conocer. Desde esa perspectiva, el proyecto sitúa la atención en las condiciones de vida de quienes hacen del trabajo en la tierra su ocupación cotidiana.

Los futuros beneficiados agradecieron al pueblo de México y a su gobierno por mantener los lazos de solidaridad entre ambas naciones. Ese reconocimiento acompaña el inicio de una iniciativa que vincula la cooperación bilateral con las necesidades de las comunidades rurales.

Para Río Cauto, la apertura del proyecto representa el comienzo de una colaboración que tendrá entre sus beneficiarios a 150 productores del territorio.

Con el mejoramiento de la vida en el campo como propósito, Sembrando Vida reúne así a productores de Río Cauto y a representantes de la cooperación entre Cuba y México en un empeño que coloca a las personas y a sus familias en el centro de su atención.

Radio Bayamo