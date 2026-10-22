Más áreas y mayores rendimientos, propósitos del tabaco en Granma

El crecimiento de la superficie dedicada al tabaco y el incremento de los rendimientos agrícolas constituyen prioridades de Granma para la actual campaña, cuyo programa contempla sembrar 400 hectáreas y alcanzar una producción de 440 toneladas de la hoja.

Esas proyecciones fueron examinadas durante la plenaria provincial de los tabacaleros, que reunió a una representación de los productores más destacados del territorio, así como a directivos y especialistas de la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco.

El encuentro tuvo entre sus asuntos centrales la evaluación de los resultados de la cosecha anterior y el análisis de las perspectivas para el nuevo período. De esa manera, la revisión de lo realizado compartió espacio con la presentación de los objetivos que orientarán el trabajo de la provincia.

Las 400 hectáreas previstas expresan la dimensión del programa de siembra. A esa meta se suma el compromiso de producir 440 toneladas, en una campaña que tiene entre sus propósitos continuar el crecimiento de la actividad tabacalera en Granma.

No se trata únicamente de ampliar las áreas. La provincia también se propone elevar los rendimientos agrícolas, un objetivo que acompañará las acciones dirigidas a incrementar la superficie destinada al cultivo.

Ambas prioridades estuvieron presentes en la plenaria: crecer en extensión y obtener más producción por área. Son dos direcciones de trabajo que forman parte de las perspectivas expuestas para la actual cosecha.

Durante la reunión se explicaron, además, las líneas de trabajo, los objetivos y los incentivos previstos. Estos asuntos integraron la información ofrecida a los participantes acerca de la campaña y sus principales propósitos.

La presencia de productores destacados permitió que esa presentación tuviera entre sus destinatarios a representantes de quienes realizan el cultivo en el territorio. Junto a ellos participaron directivos y especialistas de la empresa provincial vinculada al acopio, el beneficio y el torcido de la hoja.

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La plenaria contó con la asistencia del subdirector agrícola del Grupo Tabacuba en el país, así como de Juan Guerra Gómez, funcionario de la esfera agroalimentaria de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP.

También estuvieron presentes Leyanis Manso Martí, máximo dirigente campesino de Granma, y Alexis Silveira Urquiza, delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia.

Con esa participación, el encuentro reunió a representantes de los productores, de la organización campesina, del sistema empresarial tabacalero y de las autoridades del sector agrícola.

La revisión de la cosecha precedente constituyó otro de los contenidos de la jornada. Sus resultados fueron evaluados como parte de una agenda que incluyó tanto el balance del período concluido como las perspectivas del que está en marcha.

El interés principal estuvo en examinar la actividad tabacalera de la provincia y presentar las proyecciones para su continuidad. En ese contexto se dieron a conocer las metas de siembra y producción, junto con los propósitos de crecimiento en áreas y rendimientos.

La reunión provincial sirvió, asimismo, para explicar a los asistentes las orientaciones de trabajo y los incentivos relacionados con la campaña. Esos contenidos acompañaron el análisis de los resultados y la exposición de los objetivos.

Productores, directivos y especialistas compartieron así una jornada centrada en el balance y la planificación. La cosecha anterior aportó el tema de evaluación; la actual, las metas y perspectivas que fueron presentadas ante los participantes.

Granma proyecta avanzar en su actividad tabacalera con un programa de cuatrocientas hectáreas y cuatrocientas cuarenta toneladas de la hoja, y con el propósito de continuar ampliando las áreas y mejorando los rendimientos agrícolas.

Nota de edición: Las duraciones son aproximadas y dependen del ritmo de lectura y de las pausas. Se omitió el nombre del subdirector agrícola de Tabacuba porque aparece como «En el Espinoza Hernández» en el texto original y requiere confirmación antes de la salida al aire. No se incorporaron cifras de la cosecha anterior ni detalles de los incentivos porque no fueron suministrados.

Radio Bayamo