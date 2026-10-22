ONU resalta necesidad de invertir en bienestar infantil

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, resaltó hoy la necesidad de invertir en el bienestar de los niños y garantizar el respeto a todos sus derechos.

En un mensaje dirigido a una cumbre sobre el tema celebrada en Uzbekistán, Guterres advirtió que décadas de progreso corren el riesgo de desmoronarse debido a los conflictos, las crisis económicas, las emergencias sanitarias, la pobreza y los desastres climáticos.

Tales fenómenos ponen en peligro a la infancia, especialmente en las comunidades vulnerables. La ayuda humanitaria está disminuyendo, los países pobres se encuentran asfixiados por la deuda y el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible resulta insuficiente, apuntó.

Guterres consideró necesario invertir en educación, salud y protección social para los menores de edad, especialmente aquellos que viven en medio de las guerras, los desastres y la inestabilidad.

Al referirse al cáncer infantil, uno de los temas analizados en la cita, señaló que se pone de manifiesto una desigualdad inaceptable, derivada de una inversión insuficiente y de unos servicios sociales débiles.

Si ampliamos el financiamiento para el desarrollo y reformamos la arquitectura financiera mundial, podemos ayudar a todos los países a garantizar el futuro de su infancia. Invirtamos, juntos, en soluciones que puedan llegar a todas las naciones, comunidades y niños, concluyó.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959