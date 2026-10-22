Serie Nacional: máxima tensión en el cierre de los cuartos duelos

La 65.ª Serie Nacional de Béisbol cierra hoy sus cuartos duelos particulares con varios equipos en busca del liderazgo en sus zonas, en una batalla donde cada victoria puede reescribir la clasificación.

En la Zona Oriental se concentra buena parte de la tensión competitiva, con Granma y Santiago de Cuba igualados en lo más alto, mientras Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Las Tunas aguardan a un solo paso, preparados para aprovechar cualquier tropiezo de los punteros.

Las Avispas santiagueras recuperaron ayer el mando compartido al vencer 12-6 a los Indios de Guantánamo en el Nguyen Van Troi, con una ofensiva que volvió a hacer temblar las cercas, encabezada por Eduardo García, autor de dos jonrones, uno con las bases llenas, y Yoelquis Guibert, quien llegó a nueve cuadrangulares.

Los Alazanes, entretanto, cedieron 5-6 ante los Cachorros de Holguín en el Mártires de Barbados, pese al jonrón de Alfredo Despaigne con dos corredores en circulación en el último intento de remontada, mientras Ernesto Torres conectó por los vencedores.

Tampoco pudieron aprovechar la caída granmense los Tigres avileños, noqueados 3-16 por los Leñadores de Las Tunas en el José Ramón Cepero, ni los Gallos espirituanos, derrotados 1-5 por los Toros de Camagüey en el Cándido González.

Así, Granma y Santiago de Cuba comparten la cima oriental con balance de 9-6, perseguidos por Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Las Tunas (8-7), mientras Holguín marcha con 7-8, Camagüey con 6-9 y Guantánamo cierra con 5-10, una tabla tan apretada que un paso en falso puede alterar el orden de la manada.

En Occidente, el golpe de autoridad de los Leones de Industriales en el Capitán San Luis sacudió una clasificación que parecía más cómoda para los Vegueros de Pinar del Río, doblegados en sus dos presentaciones ante los capitalinos.

Los azules abrieron con triunfo de 2-1, sostenidos por cinco entradas y dos tercios de Andy Vargas y el salvamento de Frank Herrera, y completaron la barrida con éxito de 4-2, gracias a un racimo de cuatro carreras en el sexto episodio.

Carlos Manuel Cuesta trabajó toda la ruta para llevarse la victoria en el segundo encuentro, mientras Yosvani Martínez cargó con el revés, en una jornada que devolvió a Industriales al centro de la disputa y encendió las alarmas en el campamento pinareño.

Los Cocodrilos de Matanzas también aprovecharon la fecha para firmar una doble victoria sobre los Elefantes de Cienfuegos, con marcadores de 6-3 y 9-1, en ambos casos con Andrys Pérez como protagonista de la ofensiva gracias a sus cuadrangulares.

Villa Clara hizo lo propio ante Mayabeque en el Augusto César Sandino, donde se impuso 8-1 y 6-0, impulsada por dos jonrones de Cristian Moré en el primer desafío y los vuelacercas de Ronaldo Pérez y Leonardo Montero en el segundo.

En el Cristóbal Labra, Artemisa y La Isla dividieron honores: los Cazadores ganaron 8-4 el primer partido, pese al octavo jonrón de Frank David González, y los Piratas respondieron con triunfo de 8-7 en el cierre, apoyados en tres carreras impulsadas por Alexander Almarales.

Pinar del Río conserva el liderazgo occidental con 11-4, pero Matanzas se acercó con 9-6 e Industriales aparece con 7-6, seguido por Villa Clara (7-7), Artemisa (7-8), Cienfuegos (6-7), Mayabeque (5-7) y La Isla (3-10).

Con ese panorama, la jornada de hoy promete algo más que completar los enfrentamientos particulares: cinco aspirantes pueden terminar en la cima oriental y cualquier desliz amenaza con convertir una ventaja en persecución, porque en esta Serie Nacional nadie tiene margen para pestañear.

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