La institución educativa había sido afectada por el huracán Melissa. Pero el Estado cubano inició la recuperación en Granma e incluyó esta escuela.

Los 160 alumnos de diversas especialidades que estudian aquí, comenzaron a recibir la docencia en aulas acondicionadas en el Palacio de Pioneros de este municipio.

Cada alumno ha continuado con sus programas, impartidos por 32 docentes y cerca de una decena de apoyo a la docencia.

Yolennis Solano Milanés, Coordinadora de Formación General precisó que las labores permitirán concluir en breve tiempo y reincorporarse en las aulas:

” Esta fue una de las instalaciones educativas afectadas por Melissa. Ya la reparación está a un 90 por ciento. Actualmente los trabajadores de la brigada están laborando en la pintura y las instalaciones eléctricas, para dar por terminado el proceso”, declaró.

En esta escuela los estudiantes alcanzan el técnico medio en especialidades como Bibliotecología, Contabilidad, Servicios de Belleza, entre otras.

El centro fue construido en el área lateral del Palacio de Pioneros, antes casa de visita, donde en varios momentos estuvo Fidel Castro.

Radio Bayamo