Conmemora Cuba hoy el Día del Educador

La mayor de las Antillas celebrará hoy, en todo el territorio nacional, el Día del Educador, en reconocimiento al sistema de enseñanza cubano, uno de los principales logros tras el triunfo revolucionario.

Como es habitual en esta fecha, cada centro de estudio honrará a esas personas que con su labor formadora pulen a las nuevas generaciones, las cuales constituyen el futuro del país.

La actividad central por esta efeméride se efectuará en la Tribuna Antimperialista José Martí, de la capital, y contará con la presencia de una representación del pueblo.

Un día como hoy pero de 1961 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz decretaba el fin de la Campaña de Alfabetización, mediante la cual miles de voluntarios llegaron a las diferentes regiones del país.

Se proclamó entonces a Cuba territorio libre de Analfabetismo, y con ello comenzaba la gran obra educativa de la Revolución, por lo que cada 22 de diciembre la nación reconoce a los profesionales de este sector.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.