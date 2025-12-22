Reconocen en Granma a trabajadores destacados del sector de la educación

El acto provincial por el Día del Educador se desarrolló en la jornada de hoy en el municipio de Campechuela. Durante la ceremonia fue conferida la medalla Frank País García y la Distinción “Rafael María de Mendive” a trabajadores con más de VEINTE y VEINTICINCO años de labor ininterrumpida en el sector. La ocasión fue propicia demás para reconocer a los municipios Bartolomé Masó, Media Luna y Niquero por sus relevantes resultados en ese costero territorio.