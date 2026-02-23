Cuba venció 3-1 a Nicaragua en segundo duelo amistoso

La selección nacional de béisbol de Cuba derrotó 3-1 a su similar de Nicaragua en el segundo partido amistoso disputado aquí, como parte de la preparación de ambos equipos rumbo al VI Clásico Mundial.

Ante una entusiasta concurrencia en el Estadio Rigoberto López Pérez, el conjunto antillano mostró solidez desde la lomita y oportunismo ofensivo para inclinar la balanza a su favor en un duelo caracterizado por el dominio de los lanzadores.

El abridor cubano, el zurdo Darío Sarduy, integrante de la franquicia japonesa Fukuoka SoftBank Hawks, trabajó cuatro entradas completas, permitió igual número de imparables y realizó 36 envíos en zona de strike y 25 bolas.

Los cubanos tomaron la delantera en las primeras entradas y supieron administrar la ventaja gracias a un efectivo desempeño del cuerpo de serpentineros, que limitó a la ofensiva pinolera a una sola carrera, aunque los antillanos conectaron menos hits (cuatro) que Nicaragua (10).

La escuadra caribeña anotó en los episodios cinco, siete y ocho, mientras por los locales marcó Juan Diego Montes en el último inning, tras sencillo remolcador de Chase Dawson.

El triunfo correspondió a Randy Cueto, Armando Dueñas se acreditó juego salvado, en tanto el nicaragüense Rodney Theophile cargó con la derrota.

El mánager del conjunto cubano, Germán Mesa, declaró a Prensa Latina que fue un buen partido, pese a las altas y bajas propias del choque, como las carreras que quedaron sin anotar.

Mesa explicó que estos torneos se basan en el pitcheo y la defensa, y afirmó que no le preocupa la cantidad de imparables que conecten sus jugadores, siempre que produzcan carreras.

“Bateamos poco, pero producimos carreras. De eso se trata el béisbol, no del que más hits conecte; puedes encontrar un equipo que haga 10 o 12 en un juego y no anote. Aquí bateamos poco, pero se está aportando al equipo”, señaló.

Por su parte, el jonronero del encuentro, Ariel Martínez, declaró a JIT que a la ofensiva es necesario elevar el nivel. “En mi opinión el problema está en la selección de los lanzamientos”, apuntó.

De acuerdo con el calendario, el tercer duelo amistoso entre ambas selecciones tendrá como sede el Estadio Yamil Ríos Ugarte el 25 de febrero, y la serie concluirá el día 27 en el Estadio Nacional Soberanía.

Los encuentros constituyen una verdadera fiesta deportiva en la que los aficionados pueden apreciar a las principales figuras del béisbol nicaragüense y cubano en un ambiente de preparación y alta competitividad rumbo al Clásico Mundial.

