Felton amanece en línea con el SEN

La Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, en Felton, entró en línea pasada la una de la madrugada para contribuir a la recuperación y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras la caída ocurrida el sábado.

Víctor Hugo González Quiala, director en funciones de la industria holguinera, explicó al periodista Emilio Rodríguez de la emisora Radio Mayarí que el bloque uno de la planta aportaba una carga estable de 200 megavatios (MW) a las seis de la mañana de este lunes.

El directivo señaló que se aprovechó la parada imprevista y se realizaron intervenciones técnicas dirigidas a reforzar la seguridad operativa de la planta.

González Quiala precisó que entre ellas sobresalió la reparación de un salidero en la válvula de soplado de la caldera RA21 y la solución de filtraciones detectadas en los precalentadores de aire, trabajos que incluyeron pruebas posteriores para garantizar la estanqueidad de los sistemas.

La incorporación de Felton representa un aporte significativo a la generación eléctrica del país en un momento en que el SEN requiere fortalecer su estabilidad y capacidad de suministro de potencia en línea.

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