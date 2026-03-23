Sobresale entre sus homólogos del país Centro Meteorológico de Granma

El sistema meteorológico de la provincia de Granma sobresale en el país por la calidad en la vigilancia y emisión oportuna y confiable de informaciones sobre el comportamiento de las condiciones atmosféricas. El desempeño de los hombres y mujeres que lo integran, contribuye directamente al bienestar de la comunidad y desarrollo sostenible, no solo del territorio granmense, sino también del país. Ampliamos sobre este particular en nuestro reporte especial.