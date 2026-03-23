Elaine y Enrique, comparten vida y vocación en la meteorología

Desde el Centro Meteorológico Provincial de Granma, Elaine Báez Acosta y Enrique Torres Milanés construyen una historia donde la ciencia y los sentimientos se entrelazan. Con una amplia trayectoria en el gremio, ambos profesionales destacan por su compromiso con la meteorología y su labor informativa. Los retos, como la presencia en televisión y la constante superación profesional, han fortalecido su desempeño y consolidando su experiencia. Unidos también en la vida personal, encuentran en el apoyo mutuo la clave para crecer y mantenerse firmes en una vocación que los apasiona.