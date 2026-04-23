Cuba acoge pasantía internacional sobre movimiento sindical mundial

Sindicalistas de la región del Caribe, América Latina y Estados Unidos, llegados a esta capital para las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, debaten desde hoy sobre el movimiento sindical mundial, unidad y proyecciones.

Los representantes obreros responden a la convocatoria de la Pasantía «El movimiento sindical latinoamericano y los procesos políticos en la construcción de la unidad en el contexto actual», lanzada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Secretaría Regional América Latina y El Caribe de la Federación Sindical Mundial (FSM).

Las sesiones de trabajo en el Centro de Convenciones Lázaro Peña de la CTC estarán a cargo de colaboradores, conferencistas y especialistas de la Educación Superior y la organización obrera anfitriona.

El encuentro rinde principal homenaje al Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y a los aniversarios 67 del triunfo de la Revolución, 173 del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y al 87 de la CTC, respectivamente.

Según la convocatoria, la pasantía “ofrecerá un ambiente propicio para generar profundas reflexiones acerca de las experiencias del comportamiento de las organizaciones sindicales ante la ofensiva del neoliberalismo en la región y la articulación de acciones efectivas para promover la unidad clasista en Latinoamérica y El Caribe”.

El curso comienza este jueves y se extenderá hasta el próximo día 28. Sus participantes participarán además hasta el 3 de mayo en otras actividades conmemorativas por la efeméride internacional de los proletarios, que esta vez adquiere una significación especial en Cuba.

Este 1 de Mayo en la nación antillana ocurrirá en medio de una compleja situación, luego de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para implementar un cerco energético, arrecido por sus crecientes amenazas.

La central obrera del país caribeño afirmó que “La Patria se defiende”, idea cardinal y movilizadora de la celebración.

Asimismo, destacó en su órgano oficial de prensa que este 1 de Mayo La Habana se convertirá, nuevamente, en epicentro de la solidaridad internacional.

Cientos de activistas de diversas naciones, filiaciones políticas y sindicales, viajan a la mayor de las Antillas en franco desafío a prohibiciones y amenazas de agresión militar por la administración de Donald Trump para festejar el día del proletariado.

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