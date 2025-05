Subastan en Londres la más rara colección de obras de Shakespeare

El remate incluye ediciones clave como los First, Second, Third y Fourth Folios, una colección completa de las primeras ediciones de las obras del genio que no se ofrecía como lote único desde 1989, y cuyo impacto aún resuena en la literatura y el teatro contemporáneo.

La cifra que puede alcanzar la puja oscila entre los tres y cuatro millones y medio de libras esterlinas, equivalentes a unos seis millones de dólares, convirtiéndose en un acontecimiento extraordinario debido al valor de las piezas.

El anuncio de la subasta coincidió con el 461 aniversario del nacimiento del dramaturgo, celebrado el pasado 23 de abril, suceso no es casual, ya que Sotheby’s busca destacar la relevancia continua del autor más influyente de la literatura inglesa y resaltar el valor de esta colección como joya única de la historia editorial mundial.

La obra y legado impreso de Shakespeare posee gran valía, pues estos cuatro folios originales suponen la clave para preservar joyas como “Macbeth” o “The Tempest”.

Tras su muerte en 1616, sus amigos y compañeros de la compañía teatral King’s Men, John Heminges y Henry Condell, decidieron reunir sus obras en un solo volumen para preservar su legado, y así nació el First Folio, oficialmente titulado “Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies”, publicado en 1623.

Dicha edición reunía 36 obras, de las cuales 18 no fueron impresas anteriormente, entre ellas, los títulos ya mencionados y fundamentales dentro de la literatura universal.

La importancia de esta colosal obra editada fue reconocida por generaciones de estudiosos, editores y artistas, mientras, Sotheby’s la describe como “la publicación más significativa de la historia de la literatura inglesa.

Se estima que en 1623 se imprimieron unos 750 ejemplares, de los cuales sobreviven alrededor de 230 y casi todos pertenecen a museos, bibliotecas o universidades, siendo escasos en manos privadas.

De las cuatro reimpresiones, Third Folio es la más rara y solo se conocen 182 ejemplares sobrevivientes, debido, posiblemente, a que gran parte del tiraje fue destruido en el Gran Incendio de Londres en 1666, un detalle el cual aumenta notablemente el valor del lote a subastar, y una oportunidad única para coleccionistas.

Más allá de su precio final, está en juego la posesión de un fragmento esencial de la cultura occidental: los libros que salvaron y difundieron las palabras de Shakespeare, quien mejor entendió las pasiones humanas y transformó para siempre el lenguaje del teatro y la literatura, apuntó la casa de subastas.

