Arriban primeras 15 000 toneladas de donativo chino de arroz

La solidaridad con Cuba trasciende fronteras. Así lo demostró el buque cargado de 15 000 toneladas de arroz procedente de China, que arribó este sábado a la terminal Haiphong del Puerto de La Habana. El acto de recibimiento contó con la presencia de Óscar Pérez Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión […]

La solidaridad con Cuba trasciende fronteras. Así lo demostró el buque cargado de 15 000 toneladas de arroz procedente de China, que arribó este sábado a la terminal Haiphong del Puerto de La Habana.

El acto de recibimiento contó con la presencia de Óscar Pérez Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto a Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Este primer cargamento forma parte de un donativo total de 60 000 toneladas del cereal, que llegará gradualmente a la mayor de las Antillas.

De acuerdo con la ministra Díaz Velázquez, estas primeras 15 000 toneladas serán distribuidas en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, beneficiando a 9 millones 600 mil consumidores, así como a instituciones de la educación y la salud.

El resto del donativo continuará arribando en los próximos meses, como parte de los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

La Demajagua