Estreno mundial de la Misa Solemne en Do Menor, de compositora cubana

La Habana, – El estreno mundial de la Misa Solemne en Do Menor, de la compositora Eralys Fernández, destacada pianista concertista cubana radicada en Londres, tendrá lugar en esta capital el sábado seis de junio, a las 4:00 p.m., en la Parroquia Nuestra Señora de la Caridad, ubicada en Manrique esquina Salud, Centro Habana.

Según dijo a la Agencia Cubana de Noticias, Helson Hernández, su productor y director artístico, la obra respeta la estructura tradicional de esta forma de la música sacra, manteniendo sus seis movimientos, concebidos por la maestra Fernández: 1- Kyrie, 2- Gloria, 3- Santa Virgo Caritatis, 4- Credo, 5- Sanctus Benedictus y 6- Agnus Dei; en el caso del 4 refiriéndose en latín a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos, en quien se inspira la referida creación musical.

Con un formato para orquesta de cámara, coro y dos solistas, la interpretación correrá a cargo de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión Cubana, así como el Coro de dicha institución, bajo la dirección musical del maestro Miguel Patterson y coral de Liagne Reyna.

Los Solistas serán la mezzosoprano Giselle Polanco y el tenor César Vázquez; destacándose igualmente la actuación especial de la narradora oral escénica Dayana Deulofeu con un texto de Dulce María Loynaz.

Fernández confesó que regalar esta partitura a todos los cubanos era un viejo anhelo; ya que está inspirada en la íconica Virgen, y cuenta con diversas influencias musicales que aportan una visión muy particular a este tipo de obras caracterizadas desde los referentes del género, por su belleza y majestuosidad.

El estreno de la Misa Solemne en Do Menor cuenta, asimismo, con el apoyo de CMBF Radio Musical Nacional.

La Demajagua