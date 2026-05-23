Estreno mundial de la Misa Solemne en Do Menor, de compositora cubana

Según dijo a la Agencia Cubana de Noticias, Helson Hernández, su productor y director artístico, la obra respeta la estructura tradicional de esta forma de la música sacra, manteniendo sus seis movimientos, concebidos por la maestra Fernández: 1- Kyrie, 2- Gloria, 3- Santa Virgo Caritatis, 4- Credo, 5- Sanctus Benedictus y 6- Agnus Dei; en el caso del 4 refiriéndose en latín a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos, en quien se inspira la referida creación musical.
Con un formato para orquesta de cámara, coro y dos solistas, la interpretación correrá a cargo de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión Cubana, así como el Coro de dicha institución, bajo la dirección musical del maestro Miguel Patterson y coral de Liagne Reyna.
Los Solistas serán la mezzosoprano Giselle Polanco y el tenor César Vázquez; destacándose igualmente la actuación especial de la narradora oral escénica Dayana Deulofeu con un texto de Dulce María Loynaz.
Fernández confesó que regalar esta partitura a todos los cubanos era un viejo anhelo; ya que está inspirada en la íconica Virgen, y cuenta con diversas influencias musicales que aportan una visión muy particular a este tipo de obras caracterizadas desde los referentes del género, por su belleza y majestuosidad.
El estreno de la Misa Solemne en Do Menor cuenta, asimismo, con el apoyo de CMBF Radio Musical Nacional.