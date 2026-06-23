Niños de Las Tunas se suman al plan vacacional

La OPJM contempla además organizar actividades culturales, recreativas y deportivas en las comunidades, que incluye competencias colectivas e individuales así como visitas a sitios históricos, monumentos y museos.
Como en otras etapas estivales desde la segunda quincena del actual mes se activarán las Fuerzas de Acción Pioneril para laborar en huertos y parcelas y en la recogida de materias primas.
Los más pequeños de casa podrán disfrutar de los espectáculos que para ellos se programaron en la Jornada Cucalambeana, prevista del 28 de junio al 1 de julio, cumpleaños 197 de Juan Nápoles Fajardo (El Cucalambé).