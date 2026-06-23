Niños de Las Tunas se suman al plan vacacional

Niños de la provincia de Las Tunas comienzan a invadir plazas y parques, como parte de un programa activado por el movimiento de exploradores de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) en ocasión de desarrollarse el período vacacional estudiantil.

La OPJM contempla además organizar actividades culturales, recreativas y deportivas en las comunidades, que incluye competencias colectivas e individuales así como visitas a sitios históricos, monumentos y museos.

Como en otras etapas estivales desde la segunda quincena del actual mes se activarán las Fuerzas de Acción Pioneril para laborar en huertos y parcelas y en la recogida de materias primas.

Los más pequeños de casa podrán disfrutar de los espectáculos que para ellos se programaron en la Jornada Cucalambeana, prevista del 28 de junio al 1 de julio, cumpleaños 197 de Juan Nápoles Fajardo (El Cucalambé).

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