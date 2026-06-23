Miguel Savigne volverá a representar a Cuba en el sóftbol

Es un logro más en mi carrera deportiva, me preparo para dar siempre lo mejor de mí, ayudar al conjunto en lo que pueda y mejorar la actuación de los juegos anteriores, declaró el atleta a la Agencia Cubana de Noticias.
Savigne Hernández figura entre los 13 jugadores que repiten en el plantel antillano asistente a la cita panamericana con sede en Montería, Colombia, en febrero último.
Este es el único torneo del ciclo olímpico al que logramos clasificar, el equipo se encuentra animado, pero a la vez con cierta nostalgia, pues el objetivo principal era participar en todos los eventos del cuatrenio, expresó.
Respecto a la ruta de preparación, el slugger significó que, a pesar de las disímiles limitaciones materiales que atraviesa el país, el grupo realiza el máximo esfuerzo en pos de corregir deficiencias y buscar un resultado destacado.
Asimismo, apuntó que actualmente no cuentan en los entrenamientos con los principales lanzadores de la nómina, Alain Román y Rafael Guerra, quienes se desempeñan en el circuito de Guatemala.
Su ausencia complejiza la preparación de los bateadores ante serpentineros con características similares a los que enfrentaremos en Santo Domingo, y coloca al conjunto en una situación complicada por el nivel que han adquirido los lanzadores en la región, significó
Savigne, junto a su coterráneo Diego Laborde, intervino este año en la liga guatemalteca, donde alcanzaron el subtítulo con el Club Tipografía Nacional.
Tuve buenos resultados y aporté a la causa de la selección, en lo personal, esa liga me ayudó a madurar en este deporte, el cual no depende solo de la juventud, sino de la experiencia, acotó.
Mejoré mi calidad técnica y psicológica, bajo la máxima de que el sóftbol es una disciplina colectiva impulsada por el rendimiento individual de cada miembro, concluyó.