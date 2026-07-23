Trabajan en la instalación de un nuevo molino arrocero en Yara

La Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, conocida como GRANMAX por su firma comercial, avanza en la instalación de un moderno molino de arroz en la comunidad de La Martí, en Yara, pese a las limitaciones de recursos.

Este proyecto inversionista representa un paso decisivo en la modernización de las instalaciones de la entidad y marca un hito en el cierre del ciclo productivo del arroz en la provincia de Granma.

La puesta en marcha del molino permitirá incrementar la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones, garantizando un producto de mayor calidad para los consumidores. Con ello, GRANMAX fortalece su posición en el mercado nacional y responde a la creciente demanda de alimentos básicos en la mesa cubana.

La iniciativa se desarrolla en medio de un escenario económico complejo, donde la empresa apuesta por la innovación y la inversión como vías para superar las limitaciones. El molino de arroz en La Martí se proyecta como un eslabón estratégico que dará mayor autonomía a la producción local y reducirá la dependencia de procesos externos.

En cada grano de arroz que el país deja de importar estará el esfuerzo de quienes no se detienen ante las dificultades. GRANMAX siembra confianza en el futuro, demostrando que la voluntad de crecer puede transformar los retos en oportunidades.

Radio Bayamo