Muestra avances en su proceso de transformación, municipio Manzanillo

Como parte de las actividades en vísperas al 26 de julio, en el municipio de Manzanillo se despliega un programa emergente desde el pasado mes de marzo. Las acciones se enfocan en transformaciones económicas, sociales y de los servicios. En el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y como anfitriona del acto provincial por el día de la rebeldía nacional, la ciudad del Golfo del Gucanayabo se engalana para dicha efeméride. .