Reafirma Presidente Díaz-Canel compromiso de Cuba con la promoción y protección de los derechos humanos

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bernúdez, recibió este miércoles en el Palacio de la Revolución a George Katrougalos, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, quien se encuentra en Cuba cumpliendo una visita académica.

El mandatario se reunió con George Katrougalos, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

El mandatario agradeció su agenda de trabajo en la Isla, “en estos momentos tan complejos que estamos viviendo”, y agregó que recordaba con mucho agrado el intercambio durante la Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, en enero de 2025.

Díaz-Canel se refirió a los pronunciamientos que se han hecho en el Consejo de Derechos Humanos a favor de Cuba, ratificó el compromiso de la nación caribeña con la promoción y la protección de los derechos humanos, y aseguró que su país seguirá cooperando con los mecanismos de la ONU en este sensible tema.

Describió de manera particular la difícil situación que atraviesa Cuba, como consecuencia del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos durante más de 60 años. Lo más perverso de esa política, sentenció, es su prolongación en el tiempo.

“Es el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad; un bloqueo económico, financiero, comercial y ahora energético, pero no de cualquier país, sino de la potencia más poderosa del mundo”.

El Jefe de Estado aseguró al experto independiente del Consejo de Derechos Humanos que la decisión de Cuba “es no rendirnos y resistir, pero también poder avanzar”. “Eso significa”, apuntó, “ser capaces, con nuestro propio esfuerzo y nuestro propio talento, de superar las condiciones más adversas del bloqueo”.

Durante el intercambio —donde participó el miembro del Buró Político y canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla—, George Katrougalos agradeció a las autoridades cubanas el apoyo y la cooperación para la realización de su visita académica, que valoró de muy provechosa.

Abordó los retos que enfrenta el multilateralismo y el Sistema de Naciones Unidas en la coyuntura actual, marcada por evidentes violaciones al Derecho Internacional; e hizo referencia a varios pronunciamientos en el Consejo de Derechos Humanos sobre la ilegalidad del bloqueo de los Estados Unidos y el cerco energético.

El experto independiente valoró que la comunidad internacional es cada vez más consciente de los efectos de estas políticas contra Cuba y su impacto sobre la población, y reconoció la tradicional voluntad de cooperación de la Isla con las Naciones Unidas.

Durante su estancia en la Mayor de las Antillas, George Katrougalos impartió una Conferencia en un evento académico sobre el actual Orden Internacional, organizado por la Unión de Juristas de Cuba y por las universidades de La Habana y de Relaciones Internacionales.

Igualmente, sostuvo intercambios con directivos del MINREX, con el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llort, con miembros de la sociedad civil cubana, y con representantes de Naciones Unidas.

Como parte de su estancia, el experto también visitó la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se han graduado más de 31 mil médicos de unos 122 países; y el Centro de Vida Asistida del Programa Quisicuaba, que acoge, cuida y reinserta socialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta visita, según nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, “constituye una nueva expresión de la cooperación que Cuba mantiene con los mecanismos universales y no discriminatorios de derechos humanos de las Naciones Unidas, en correspondencia con su compromiso con el diálogo respetuoso, el multilateralismo y la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”. El mandatario se reunió con George Katrougalos, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

(Tomado de Presidencia Cuba)

Radio Bayamo