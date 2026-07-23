Listo Manzanillo para celebrar este viernes acto por el 26 de Julio en Granma

Los manzanilleros y manzanilleras conmemorarán, este viernes en nombre de todos los granmenses, el aniversario 73 del Asalto a los Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

La ceremonia está prevista para las siete de la mañana en la Plaza de la Revolución Celia Sánchez Manduley, engalanada para la ocasión gracias al aporte de decenas de trabajadores de los diversos sectores, de manera especial los del sistema de Cultura en el territorio.

Desde el arte y la oratoria, los manzanilleros y manzanilleras refrendarán el compromiso de mantener las conquistas de la Revolución y el desafío de trabajar para sortear los diversos desafíos que se plantesn en los diversos constituye en el presente cada una de las tareas en los órdenes de la economía, la producción y los servicios.

La efemérides del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional verificó en la ciudad del Golfo de Guacanayabo el impulso a la reanimación de espacios públicos como el malecón de la urbe, el mejoramiento de centros escolares, culturales y policlínicos, así como otras instalaciones.

En el acto provincial por la fecha, en el que los manzanilleros y manzanilleras estarán acompañados por dirigentes políticos y gubernamentales de toda Granma, reconocerán a los organismos que sobresalen en el periodo en el cumplimiento de los diversos indicadores.

Colofón artístico de las celebraciones por el 26 de julio en esta costera localidad granmense será el esperado concierto “mano a mano” que protagonizarán, desde las diez de la noche en la Plaza de la Cultura La Concha, la Orquesta Original de Manzanillo y Cándido Fabré y su Banda, un suceso que marcará la vida musical del territorio.

Radio Bayamo

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