En la tierra de Vilma, siempre vanguardia

Todos los municipios de la provincia indómita resultaron destacados en la emulación nacional por el aniversario 65 de la organización femenina, alcanzando el territorio la condición de Vanguardia

Foto: Endrys Correa Vaillant

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba. –Este sábado las mujeres santiagueras, en representación de las de todo el país, honran a Vilma Espín Guillois, en el Mausoleo del ii Frente Oriental Frank País García; al tiempo que celebran, en la comunidad de Micro 9, localizada en el centro urbano José Martí de la Ciudad Héroe, el aniversario 65 de la organización de la que ella es eterna presidenta: la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Elena Castillo Rodríguez, secretaria general de la FMC en la oriental provincia, precisó a Granma que la condición de Vanguardia Nacional se sustenta en un mejor, aunque perfectible, funcionamiento orgánico. «Cerca del 92 % de las féminas mayores de 14 años están integradas a la organización –unas 430 000–, y se cumplen los principales indicadores; se enfatiza en todo lo concerniente al Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres que trasciende a los ámbitos laboral, educativo y político, así como a la capacitación y formación en oficios».

En Santiago de Cuba, «más del 50 % de los cargos de dirección están en manos de mujeres, quienes ocupan puestos claves tanto en lo empresarial como en lo gubernamental y político; en la producción de alimentos, y en el sector cooperativo–campesino también tenemos un significativo protagonismo, y se ha abierto una treintena de casitas infantiles.

«Los nueve municipios resultaron destacados a nivel nacional, y el cabecera, que es el de mayor membresía del país, consolida su labor.«

No obstante, es preciso robustecer el papel de la Federación en la labor de orientación a la familia, en el trabajo educativo y en la prevención social; enfrentar cualquier manifestación de egoísmo, consumismo, indisciplina social, delitos, así como cualquier manifestación de violencia y discriminación», argumentó Castillo Rodríguez.

DOS GENERACIONES, UN MISMO COMPROMISO

Para María Julia Jiménez Fiol, quien coordina la Casa de Orientación a las mujeres y las familias, en el municipio cabecera y en el bloque 396, las más de cuatro décadas de liderazgo en la FMC «han dado un valor superior a mi vida, porque me han permitido insistir e incidir en la formación de valores, y, sobre todo, en los esfuerzos para continuar disminuyendo las brechas existentes».

La joven lideresa Aldeidis Nuviola Riera tuvo en su abuela y en su madre el ejemplo de mujeres consagradas a la causa revolucionaria».

Aseguró que «apoya en la solución de problemas tan medulares como el embarazo en la adolescencia, la inserción a la vida laboral, estatal o privada, de mujeres y jóvenes desocupados, para que se conviertan en actores de nuestra economía».

Aldeidis reflexionó, al referirse al desarrollo de la juventud en el actual contexto económico–social, que «es imprescindible fomentar, mediante nuestro trabajo personalizado, los valores éticos y morales que hacen al nuestro un pueblo digno, soberano, y en constante transformación».

Periódico Granma