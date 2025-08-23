Se conmemora en Cuba el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

La FMC fue creada en 1960, y desde entonces es pilar fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en Cuba en diversos puestos de trabajo.

Por: Lianet Pérez Sanchez

En un momento en que los principios de nuestro país es la unidad y desarrollo, la Federación de Mujeres Cubanas representa un espacio para que las voces femeninas sean escuchadas y valoradas.

Archivos históricos afirman que en Cuba antes de 1959 las féminas constituían sólo el 12 por ciento de la fuerza laboral en empleos pocos importantes y malamente remunerados, además de existir unas cien mil prostitutas y cientos de miles de mujeres categorizadas como empleadas domésticas, que no eran más que simples criadas al servicio de la burguesía.

El tiempo ha transcurrido desde entonces la posición que hoy alcanzan las mujeres cubanas en el acontecer de la vida de nuestro país confirman la clara visión de Fidel al crear hace 65 años una organización firme y leal a los principios revolucionarios.

La Federación de Mujeres Cubanas celebrará este 65 aniversario con múltiples actividades y reafirmará su compromiso con las nuevas generaciones para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

