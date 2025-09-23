Cubanos en la sede del Mundial de Paratletismo

En un primer acercamiento a la sede en que competirán desde el próximo sábado estuvieron hoy los ocho integrantes del equipo cubano que participará en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, en India.

«Ya se realizó la acreditación oficial y se aprobaron los vestuarios de competencia. Además de que hicieron algo de entrenamiento», comentó a JIT desde la urbe india Jorge Reinaldo Palma, jefe del departamento de deporte para personas con discapacidad del Inder.

La comitiva cubana la encabezan los campeones paralímpicos y mundiales Robiel Yankiel Sol (T46, salto de longitud) y Guillermo Varona (F46, jabalina), principales cartas de triunfo de la Isla en un certamen que repartirá 184 juegos de medallas y aunque aún no están las cifras oficiales se esperan más de 2200 concursantes de 104 naciones.

Por Cuba completan el grupo los jabalinistas Ulicer Aguilera (F13) y Ever René Castro (F41), los saltadores de longitud Abraham Viltré (T46) y Felipa Hechavarría (T46), y los corredores Daniel Milanés (T47, 400 metros) y York Lázaro Suárez (T13, 100 y 400 metros).

La armada antillana realizó una estancia de preparación en Soria, España, donde aprovecharon las buenas condiciones de la instalación, con medios de trabajo imprescindibles para esta última etapa de la puesta en forma.

«Sobre todo enfatizamos en la relación trabajo-descanso y con una dieta balanceada, ideal para estos últimos días previos a la competencia. Además de que pudimos enfocarnos en temas específicos de cada evento», comentó a JIT Luis Bueno, entrenador de salto de longitud.

«Por ejemplo con los saltadores se vieron detalles de la correlación carrera de impulso y despegue, y otros detalles de perfeccionamiento técnico», explicó y aclaró que en sentido general todos tienen muy buen estado de ánimo y sobre todo mostraron mucha disciplina.

«Vamos a buscar buenos resultados en todas las áreas. Esa es la meta del colectivo porque queremos además emular con el atletismo que tan buenos resultados ha tenido esta temporada», aseguró el otrora estelar saltador de longitud y ahora conductor de Robiel Yankiel en cada uno de sus éxitos.

Por cierto, este está buscando ahora su tercer reinado consecutivo en estas lides. Ya fue campeón del orbe en París 2023 y Kobe 2024, además de monarca paralímpico en Tokio 2020 y París 2024.

Robiel Yankiel persigue también la meta de los 8,00 metros, algo que no ha llegado y muchos consideran que pronto podrá lograrlo. Su actual récord mundial es de 7,84 metros.

