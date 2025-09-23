Saludan 59 años de Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, saludó hoy el aniversario 59 de la creación de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC), cantera para la formación de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Tomada de la cuenta en X de @AsambleaCuba

El también presidente del Consejo de Estado felicitó a estudiantes, profesores, trabajadores y graduados de estos centros escolares, conocidos como Camilitos.

Lazo en su mensaje, publicado en la cuenta de X del legislativo cubano, subrayó que estas instituciones docentes llevan con honor el nombre del Comandante Camilo Cienfuegos.

Esteban Lazo: «Trasladamos una entrañable felicitación a estudiantes, profesores,trabajadores y graduados de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC) en este nuevo aniversario; instituciones docentes que llevan con honor el nombre del Comandante Camilo Cienfuegos» @MinfarC pic.twitter.com/q7pbpEZosu — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 23, 2025

Estos centros de enseñanza militar forman a estudiantes de nivel preuniversitario para su futuro ingreso a las escuelas superiores de las FAR.

Fueron creados el 23 de septiembre de 1966 por indicación del entonces ministro de las FAR, General de Ejército Raúl Castro.

La primera EMCC se fundó en esa fecha, en el local de la antigua Loyola Military Academy, en áreas cercanas al pueblo de Punta Brava del municipio La Lisa, provincia La Habana.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.