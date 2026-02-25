Garantiza Copextel instalación de paneles solares a trabajadores de sectores priorizados en Granma

Como parte del programa nacional energético para sectores prioritarios, profesionales de la salud, la educación y Héroes del Trabajo en la provincia de Granma, recibieron módulos fotovoltaicos. Detrás de cada panel solar, resalta el esfuerzo logístico y humano de los trabajadores de la Filial Copextel en Granma. La Empresa desempeña rol fundamental en este proceso, asumiendo no solo la venta, sino también el traslado e instalación de los equipos en cada hogar.