Adoptan medidas para mejorar abasto de agua en Granma

La provincia cubana de Granma ejecuta acciones para mejorar el abasto de agua, que afecta a 111.520 clientes. Las causas principales son roturas en motobombas, problemas de cloración y falta de electricidad. Las medidas incluyen la reparación de salideros y la reubicación de grupos electrógenos para garantizar el bombeo.

Con unos 111 mil 520 clientes actualmente afectados, la provincia cubana de Granma ejecuta acciones para mejorar el abasto de agua a la población a través de redes hidráulicas.

Roturas de motobombas y medios de cloración, así como la falta de electricidad en sistemas de bombeo, constituyen las principales causas del problema, al cual también tributa, en menor medida, la sequía que afecta varias zonas del país.

Orientadas a revertir tal situación están en marcha, entre otras tareas, la erradicación con calidad de salideros en las tuberías de distribución, y la reubicación de grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de determinados puntos de bombeo del demandado líquido.

En reciente análisis junto al consejo de dirección de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Granma, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Yudelkis Ortiz Barceló orientó establecer prioridades, tanto a nivel de entidad, como por parte de la delegación territorial de Recursos Hidráulicos.

Insistió en que se trata de un tema muy complejo y de alto impacto en la población, por cuanto requiere atención efectiva y permanente.

Emilio Cosme Suárez, al frente de la Dirección de Gestión Integrada del Agua, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, destacó que la oriental provincia cuenta con personal competente para realizar las acciones previstas y revertir el actual panorama.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.