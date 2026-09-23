Trump amenaza a Cuba durante la Asamblea General de la ONU

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Cuba, asegurando que se encuentra en su nivel de presión más alto y que terminará por caer.

Ante las palabras de Trump, la delegación cubana, liderada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, abandonó la sala en señal de protesta. Previo a las amenazas del presidente estadounidense, a las que suele recurrir con frecuencia, en la misma jornada del foro multilateral, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su rechazo a la injerencia extranjera en la región y criticó las medidas impuestas contra la mayor de las Antillas. Lula señaló que el recrudecido cerco impuesto por Estados Unidos representa un castigo colectivo contra diez millones de personas.

El inquilino de la Casa Blanca sostuvo que Cuba es un Estado fallido, amparado en la presión añadida de la política de cerco económico y energético, aseveración desestimada por el Ejecutivo cubano. “Está fracasando como nunca antes, y va a caer”, agregó en su acostumbrado tono belicista el mandatario estadounidense. Asimismo, mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza las negociaciones actuales con La Habana, otra afirmación desmentida por la isla.

A la par de sus palabras belicistas contra Cuba, el mandatario estadounidense dirigió advertencias contra Irán. Trump manifestó que debe decidir entre aniquilar rápidamente a Irán para supuestamente evitar que ataque a otros países o permitir un acuerdo que favorezca la reconstrucción del país bajo los términos de Washington, aunque redujo el tono de bravuconería para añadir que prevé alcanzar un pacto tras las elecciones, para luego rematar reiterando que el Gobierno iraní jamás tendrá un arma nuclear.

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A su llegada a la sede del organismo internacional internacional en Nueva York, Trump protagonizó además un percance con la prensa al reprocharle a una reportera de la cadena CNN que cubriera su asistencia, amparándose en el veto que mantiene contra dicho medio.

Trump también presumió los logros de la economía de su país calificándola como la envidia del mundo, a pesar del contexto de alta inflación, elevado costo de los combustibles e incremento en las tasas hipotecarias que enfrenta la población estadounidense.

Estos pronunciamientos se dan en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, presidido por Khalilur Rahman. El encuentro reúne del 22 al 28 de septiembre del año en curso a líderes mundiales para debatir sobre la restauración de la confianza, la paz, la seguridad y la cooperación internacional frente a desafíos globales complejos.

Radio Bayamo