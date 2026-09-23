Trabajan en Granma para recuperar producción porcina (+ fotos)

La provincia de Granma avanza en la implementación de una estrategia dirigida a recuperar de manera gradual la masa porcina y elevar la producción de carne de cerdo en el territorio.

Así trascendió durante un recorrido de la máxima dirección política y gubernamental de la provincia por fincas dedicadas a esta actividad en Bayamo, este último fin de semana.

La primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, destacó que existe una estrategia clara para enfrentar las limitaciones actuales. En ese propósito, el alimento animal constituye una prioridad, pues de su disponibilidad dependen la reproducción, la crianza y el desarrollo de la masa porcina.

El programa contempla impulsar la siembra de cultivos destinados a la alimentación animal, entre ellos el maíz y otras especies capaces de contribuir a la elaboración de piensos y alternativas nutricionales. Con ello se busca reducir la dependencia de insumos importados y aprovechar mejor las capacidades productivas del territorio.

La producción local de alimentos para los animales es considerada un imperativo. No se trata únicamente de recuperar el número de cerdos, sino también de garantizar las condiciones para sostener la actividad, mejorar los indicadores reproductivos y fortalecer los vínculos con productores agropecuarios, cooperativas y otras formas de gestión.

La Empresa Porcina de Granma ha reportado avances en la recuperación de su masa ganadera y en el cumplimiento de objetivos genéticos. Durante el año precedente, la entidad superó la meta prevista de reproductoras de raza pura y alcanzó resultados favorables en la producción de pienso. Además, la mayor parte de la carne incorporada al cumplimiento de los planes procede actualmente de convenios con productores privados vinculados al programa porcino.

El desafío, sin embargo, continúa siendo considerable. La falta de alimento balanceado y el alto costo de las materias primas han afectado durante los últimos años la producción porcina en Cuba. Por esa razón, las autoridades y los productores conceden especial importancia al uso de recursos locales, la siembra de plantas proteicas y energéticas, el aprovechamiento de subproductos y la búsqueda de alternativas que permitan garantizar la alimentación animal.

Durante el intercambio se subrayó que la recuperación no dependerá de soluciones inmediatas, sino de la constancia, la organización y el trabajo cotidiano. En ese sentido, Yudelkis Ortiz Barceló resaltó el coraje y la voluntad de quienes permanecen vinculados a esta actividad, y afirmó que los resultados solo serán posibles mediante el esfuerzo sostenido.

La estrategia porcina de Granma coloca así el énfasis en producir el alimento, proteger la masa reproductora y articular mejor a todos los actores. El objetivo es avanzar, paso a paso, hacia una producción más estable y con mayor capacidad para responder a las necesidades alimentarias de la población.

Radio Bayamo