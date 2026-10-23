Dúos playeros cubanos desde hoy en parada de Santo Domingo 

Los dúos cubanos de Damián Gómez-Eblis Veranes y Kailin Garrido-Maykelin Drik competirán desde hoy y hasta este domingo en la penúltima parada del Circuito de Norte, Centroamerica y el Caribe (Norceca) de voleibol de playa, con sede en Punta Cana, Santo Domingo.

Luego de lograr en julio y en ese orden, las medallas de oro y plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, las duplas de Gómez-Veranes y Garrido-Drik, entrarán en acción en busca de nuevos éxitos en el importante certamen de Norceca, con el compromiso más cercano en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Según el sitio www.norceca.net, en el torneo masculino estarán presentes 16 binomios, entre estos el mexicano de Carlos Andrés Ayala-Antonio Vargas Lares, quienes aparecen nuevamente entre sus principales rivales.

En el femenino están inscritos 15 parejas, entre las que sobresalen, entre otras, la de México integrada por Susana Torres-Cristina Flores.

Recordar que en la edición 25 de la cita multideportiva dominicana, con escenario para el voleibol de playa en las arenas del Malecón Deportivo, Gómez y Veranes se coronaron al derrotaron 2-1 en la final con parciales de 19-21, 22-20 y 15-11, precisamente a los mexicanos Ayala y Vargas.

Por su parte, en la rama femenina, Garrido y Drik avanzaron a la discusión del título al superar 2-1(21-18, 16-21 y 15-7) en la semifinal a las mexicanas Torres y Flores, pero en la final, cayeron 1-2 frente a la puertorriqueñas María González y Allanis Navas, otro de los dúos que aparecen entre los favoritos ahora.

La parada final del Circuito Continental de Norceca de Voleibol de Playa 2026 se efectuará del 14 al 18 de diciembre en Juan Dolio, República Dominicana, y será decisiva en el proceso de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, al otorgar doble puntuación a los equipos participantes.

Importante es la participación en esta última etapa será obligatoria para los 16 primeros equipos del ranking NORCECA 2026, tanto en la rama masculina como femenina, como requisito indispensable dentro del proceso de clasificación para la Lima 2027.

El ranking acumulado del Tour 2026, junto con el cumplimiento de este requisito, determinará los siete equipos masculinos y siete femeninos que obtendrán su boleto a Lima 2027.

Sin duda, la doble puntuación en Juan Dolio dará un peso especial a los resultados de esta competencia en la definición de los cupos.

Estados Unidos cuenta con el octavo cupo de Norceca entre los hombres y la mujeres, luego de conquistar las medallas de oro masculina y femenina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, actuación que le aseguró la clasificación, pero deberá cumplir con el sistema de clasificación establecido por Norceca.

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