Agradeció Cuba apoyo de India a salud materna y neonatal

Cuba reafirmó este jueves, en la sede de las Naciones Unidas (ONU), la importancia de la cooperación Sur-Sur como instrumento esencial para promover el desarrollo sostenible y fortalecer la solidaridad entre países en desarrollo, durante el evento anual del Fondo de Asociación para el Desarrollo entre la India y las Naciones Unidas.

Según precisó el sitio misiones.cubaminrex.cu, Ernesto Soberón Guzmán, embajador y representante permanente de Cuba ante la ONU, agradeció el respaldo de la India a un proyecto destinado a reducir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal en la isla, y subrayó que esta iniciativa constituye una expresión concreta de amistad y solidaridad entre ambas naciones.

El diplomático señaló que el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos permite enfrentar desafíos comunes y destacó que, ante un orden internacional injusto y excluyente, resulta imprescindible fortalecer mecanismos de cooperación basados en igualdad, respeto mutuo y complementariedad.

Soberón enfatizó que la protección de la vida y la salud de madres y recién nacidos es una prioridad para Cuba, y que el apoyo recibido trasciende su contribución inmediata al sistema de salud pública, al representar también una inversión en el bienestar de las familias y comunidades.

El embajador resaltó que el Fondo de Asociación para el Desarrollo demuestra la capacidad de la cooperación entre países del Sur, con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, para transformar la solidaridad en resultados tangibles y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, reafirmó el compromiso de Cuba con el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y con la profundización de los vínculos históricos de amistad y colaboración con la India, en aras de un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.

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