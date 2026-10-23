Realiza Fiscalía Taller de Control Interno sobre Nuevas Transformaciones

La Fiscalía General de la República efectuó este jueves, mediante videoconferencia, el Taller de Control Interno, presidido por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y Reinaldo Cruz Rivera, Vicefiscal General, con la participación de directivos y especialistas de todo el país.

Según precisó la institución jurídica desde su web institucional y redes sociales, Cruz Rivera recordó el impacto de las Transformaciones Económicas y Sociales en el órgano, especialmente en materia de contratación y control, y señaló al Código de Trabajo como ejemplo de las políticas que se actualizan en ese contexto.

Gertrudis Proenza Brown, directora de Economía, y Zhenia Ferrer Mora, directora de Recursos Humanos, ofrecieron precisiones sobre la contabilidad y las medidas de control interno aplicadas en los procesos que conducen ambas áreas.

Marianela Pérez Abillud, jefa de la Dirección de Asesoría Jurídica, destacó el rol del asesoramiento legal para garantizar que las transformaciones se desarrollen con transparencia y seguridad, mediante el cumplimiento y actualización de las normas vigentes.

Fernando Rodríguez, jefe del Departamento Independiente de Auditoría, explicó la Resolución 268/2018 del Ministerio de Finanzas y Precios, que norma el procedimiento de control interno en los subsistemas contables, y subrayó la necesidad de su estudio permanente.

Peña Ojeda valoró el cumplimiento de los objetivos del taller y reflexionó sobre la responsabilidad de estas áreas en el mandato constitucional de velar por la observancia de la Constitución y las leyes, resaltando el esfuerzo de los trabajadores en un momento complejo para el país.

La titular convocó a la preparación constante del personal, mediante acciones diferenciadas que contribuyan a fortalecer la labor de la Fiscalía en el marco de las transformaciones económicas y sociales.

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