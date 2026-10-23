Evalúan impacto de proyectos sociales del comercio interior ( + fotos)

¨Extender los servicios de los hogares comunitarios a la mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad es hoy uno de los desafíos principales de ese tipo de instalaciones.”

Así lo refirió aquí Yosvany Pupo Otero, viceministro primero del Ministerio de Comercio Interior de Cuba, quien evaluó este jueves los servicios que ofrece el hogar comunitario de la Ciudad Pesquera, primero de tres previstos en el ámbito manzanillero.

En la instalación, que atiende un nuevo actor de la economía, sirven almuerzo a una decena de personas de la comunidad, con el aporte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y cuyo precio no excede los 50 pesos en moneda nacional.

Durante el diálogo con los trabajadores, directivos del Comercio y trabajadores sociales de la zona, Pupo Otero dijo que es necesario definir de manera efectiva los grupos etáreos que se benefician del almuerzo, así como del arroz, aceite, azúcar y granos que entrega el PMA para los integrados a ese proyecto social.

El dirigente gubernamental conversó con algunas personas sobre la calidad de la alimentación, las atenciones de los trabajadores y sobre otras iniciativas que puede ofrecer el colectivo.

Acompañado por Dunier Tamayo Casanova, intendente del territorio, y otras autoridades de Gobierno y del sector, Yosvany Pupo Otero, viceministro primero del Ministerio de Comercio Interior de Cuba, inauguró el séptimo mercado de barrio “El Pollito”, ubicado en lo que antes era la bodega La Redonda, del Reparto Horacio Rodríguez.

“El reto de ustedes no es vender más caro, sino hacerlo más y mejor para reducir los costos a las personas”, comentó Pupo Otero, para quien es imprescindible definir adecuadamente los sistemas de protección al consumidor, de manera especial los menores bajo peso, las embarazadas y los ancianos.

El funcionario del Comercio Interior estuvo, además, en el restaurante La Lisetera, a cuyos trabajadores exigió no fallar en los a cualquier hora con el encadenamiento a la Empresa Pesquera Industrial, y en la Tienda La Granada que, junto a otras similares, se propone transformar a Mipyme estatal.

Radio Bayamo