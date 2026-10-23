Convocan a ExpoFeria Comercial Granma 2026

El Gobierno de Granma convocó a la ExpoFeria Comercial Granma 2026, encuentro que se inscribe en las actividades por el aniversario 50 de la creación de la provincia y que pretende convertirse, desde 2027, en un evento anual con participación internacional.

Así informó, este jueves, en conferencia de prensa, Prisciliano Guisado Tapia, director de Comercio Exterior en el territorio y presidente del comité organizador.

El directivo precisó que la sede escogida es el complejo recreativo que incluye a la Casa de la Fiesta, el bar Don Juan, Mi Tumbao y el restaurante La Presa, en Bayamo, y que la cita será del 5 al 7 de noviembre.

Guisado Tapia subrayó que el evento busca “comenzar a despertar los distintos resortes” para consolidar desde el próximo año un espacio fijo de intercambio comercial.

El director de Comercio Exterior en Granma aclaró que no se denominará feria internacional, aunque confirmó la asistencia de entidades foráneas con negocios en el territorio.

Entre los ejemplos mencionó los vínculos con productores vietnamitas y los avances de BioCubaCaffé en la provincia, experiencias que, según dijo, “van abriendo el camino de cuántas cosas podemos hacer”.

La ExpoFeria estará dirigida a empresas estatales, entidades con capital extranjero, instituciones financieras, mipymes, cooperativas, proyectos de desarrollo local y cubanos residentes en el exterior.

Precisó que el comité organizador prevé montar alrededor de 35 stands, y que el programa incluirá foros empresariales, encuentros B2B, lanzamiento de nuevos productos, presentaciones y conferencias sobre comercio exterior e inversión extranjera.

Un encuentro B2B es una reunión organizada para que empresas u otras instituciones se conozcan directamente y exploren posibilidades de compra, venta, inversión, asociación o cooperación, y la sigla significa business to business, es decir, “empresa a empresa”.

También se dará a conocer la cartera de oportunidades de negocios de Granma con capital foráneo, con énfasis en proyectos de pequeño monto que amplíen la participación de las mipymes.

Guisado Tapia destacó que el propósito central es que la feria trascienda la exposición, se traduzca en acuerdos precisos y que, “al final se concreten negocios y cartas de intención”.

El director de Comercio Exterior en Granma hizo un llamado especial a los cubanos residentes en el exterior para que visiten la provincia y participen en la ExpoFeria, cumpliendo los trámites establecidos.

Prisciliano Guisado Tapia señaló que ya existe un grupo importante de emigrados interesados en aprovechar oportunidades de negocio en Granma y que la feria puede ampliar ese interés.

El evento forma parte del programa por el medio siglo de la creación de las provincias orientales, Granma entre ellas, que fue la sede del acto fundacional, en La Demajagua.

Precisó, asimismo, que la cita abrirá el camino a futuras ediciones y se propone alcanzar en Granma los estándares de eventos como la Feria de La Habana y Expocaribe, en Santiago de Cuba.

La Demajagua