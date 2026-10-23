Entidades de comercio de Bayamo reciben visita de directivos nacionales

Entidades de comercio de la ciudad de Bayamo fueron visitadas hoy como parte del recorrido nacional que realizan directivos del sector.

En esta ocasión, la delegación encabeza por Pedro Núñez Seme, director de logística del Ministerio de Comercio interior llegó hasta el complejo Las Torres, una cremería que, tras articularse con nuevos actores económicos, recobra vitalidad y amplía sus ofertas a la población.

Kamila de Jesús Leiva García, socia de BJ Tropical, explicó que próximamente los clientes podrán encontrar una variedad de productos, entre ellos helados, yogurt, dulces, pizzas y espaguetis.

El recorrido también incluyó la Empresa Provincial de Alimentos, donde se distribuyen actualmente productos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, correspondientes a dos meses: arroz, chícharos y azúcar.

De igual manera se visitó el restaurante Bayamo 1513 donde se conoció sobre las aspiración de mejor sus servicios como partes de un Proyecto de Desarrollo Local que beneficie a personas en situación de vulnerabilidad de zonas aledañas

La visita permitió conocer de primera mano el funcionamiento de estas entidades y las acciones que se desarrollan para mejorar la comercialización y garantizar productos esenciales a la población.

Radio Bayamo