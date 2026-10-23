Senador de EEUU pide destitución de altos funcionarios de Trump

El senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis volvió a pedir la destitución en Estados Unidos de tres altos funcionarios de la administración de Donald Trump, que, según dijo, no ofrecen hoy “una relación costo-beneficio favorable”.

Tillis, quien pronto dejará su cargo y sigue enfrentándose a su propio partido, advirtió que el presidente Trump debería prescindir del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; del secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

“Nos cuestan más de lo que nos aportan”, subrayó el senador de Carolina del Norte que a lo largo de este año se pronunció en contra de varios funcionarios de la administración, a los que acusó con frecuencia de darle malos consejos al mandatario.

El Partido Republicano se prepara ante la posibilidad de que sufran importantes derrotas en las elecciones de medio término que se celebrarán el 3 de noviembre, en las que podrían perder la Cámara de Representantes e incluso el Senado.

Encuestas recientes ubican el índice de aprobación de Trump en mínimos históricos e incluso el sentimiento antiTrump están impulsando a los demócratas que ya cuentan con una ventaja de 10 puntos sobre los republicanos en la preferencia de los votantes en sus propios distritos congresionales previo a la cita en las urnas.

Trump retornó en enero de 2025 a la Casa Blanca con la promesa de no involucrarse en conflictos en el extranjero, terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, bajar los precios desde el primer día y que todos fueran felices en una era dorada para Estados Unidos.

La realidad es otra. Si la economía impulsó el retorno de Trump a la mansión ejecutiva. Actualmente el alto costo de la vida podría pasarle factura a su partido y a él durante el ejercicio cívico que se avecina.

Además, la paz sigue esquiva en Ucrania e Irán es un atolladero del que hace casi ocho meses no ha podido salir.

Tres sondeos a nivel nacional, del diario The Washington Post-ABC News-Ipsos, NBC News y Fox News -medios que son en general conservadores- sitúan el índice de respaldo a Trump en el 33, 34 y 36 por ciento, respectivamente. Otro estudio (de Reuters/Ipsos) difundido el lunes fue aún peor, le dio 31 por ciento de apoyo a Trump.

En los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 con que cuenta el Senado; además, serán las elecciones para gobernadores y otros cargos locales y estatales a nivel del país.

Aunque el nombre del presidente no estará en las boletas, lo votantes ajustarán cuentas. Los republicanos -a tono con pronósticos- deben estar listos para una ola no precisamente roja.

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