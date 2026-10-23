Una Francia fortificada espera protestas multitudinarias

Aún cuando aumentan las decisiones de prohibición, una Francia fortificada se prepara hoy para protestas de este sábado, con 80 mil uniformados, carros blindados y otros medios con el anunciado objetivo de mantener el orden.

El Gobierno francés prepara un dispositivo de seguridad excepcional, por encima de los cerca de 60 mil desplegados el fin de semana anterior.

De acuerdo con TF1 Info, el plan incorpora unidades de élite, helicópteros, blindados Centaure y camiones con cañones de agua, después de los disturbios y saqueos registrados el 17 de octubre.

El ministro del Interior Laurent Nuñez anunció la participación del GIGN, unidad de élite de la Gendarmería, de carácter militar, el RAID, especializada en lucha contra atentados terroristas, y la BRI, conocida por su lucha contra el crimen organizado.

Las 64 compañías operativas antimotines de CRS, unos ocho mil agentes, de acuerdo con el sindicato policial Unsa Police, y unidades motorizadas BRAV-M estarán movilizadas en París.

En la región parisina, el dispositivo Sentinelle contará, según Le Journal du Dimanche, con mil militares disponibles, 500 de ellos en patrulla, para proteger lugares sensibles como embajadas y el Arco del Triunfo, al liberar así a policías para el control de las marchas.

La prefectura capitalina autorizó el recorrido entre las plazas Bastilla y Nación, pero prohibió el itinerario propuesto por Interfac y varios chalecos amarillos entre las plazas Bastilla y la Ópera.

Nuñez también pidió prohibir concentraciones que las autoridades consideren de riesgo.

Ante una nueva jornada de movilización, se multiplican las restricciones a la libertad de circulación y de manifestación, lo que suscita fuertes críticas de varias asociaciones defensoras de las libertades públicas.

En Marsella, todas las manifestaciones estarán prohibidas este sábado y el toque de queda para los menores, actualmente vigente en el centro de la segunda ciudad de Francia, se extenderá también a los adultos.

Lo mismo ocurrirá en Lyon y Niza, así como en Montpellier, donde una concentración que fue notificada a la prefectura terminó siendo prohibida.

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