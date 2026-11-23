Luego de un domingo en que no lograron los resultados esperados, los cubanos Daniel Hidalgo y Jinela Rodríguez tratarán de aprovechar hoy el descanso general para reponer fuerzas de cara a la segunda mitad del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez de Caracas 2026, en Venezuela.

Las tablas de Hidalgo ante el mexicano Carlos Francisco Varela, en 30 jugadas de una apertura Italiana, le dejaron en cuatro puntos de seis posibles y situado en el puesto 12.

Durante el duelo ambos rivales ensayaron varios golpes tácticos, aprovechando situaciones expuestas de los reyes, pero fue Varela quien definitivamente eligió el jaque perpetuo para poner el cierre.

El indio Ethan Vaz lidera el llamado certamen Abierto, con actuación perfecta de seis triunfos, y le siguen separados a un punto completo de distancia el colombiano Santiago López y el azerí Khagan Ahmad.

Para el martes está prevista una jornada de doble ronda y como disputa en la primera mesa en el inicio se verán Vaz-Ahmad, mientras el cubano Hidalgo enfrenta al local Sebastián Francisco Borges.

Entre las muchachas la historia fue diferente para Jinela, que pese a mover piezas blancas cedió ante la peruana Fiorella Contreras y quedó con solo tres anotaciones para descender hasta el lugar 22 del ordenamiento.

La villaclareña eligió un Sistema Londres, pero cometió imprecisiones en el medio juego que le dejaron con una estructura de peones debilitada y su contraria aprovechó para llegar al final de dama y caballo con ventaja material.

Con seis puntos perfectos asumirá el día libre la india Shri B Savitha y ya lleva 1,5 de ventaja sobre sus más cercanas perseguidoras: la rusa Diana Khafizova, la india Nivedita V C, la china Yining Chen y la argentina Laura Scarsi.

En la séptima ronda Jinela se enfrentará a la colombiana Nicolle Julieth Mogollón y su objetivo será salir de tres derrotas en las últimas cuatro partidas.

Los torneos están pactados a 11 rondas por el sistema Suizo y los campeones en cada sexo recibirán además de la medalla de oro el titulo directo de grandes maestros.

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