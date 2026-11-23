Por el hecho de que puede ocurrir un evento de interés entre hoy y el miércoles, hay que estar muy atentos a los partes del Instituto de de Meteorología, advirtió el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, coordinador de la Comisión de Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba

Según los modelos de pronóstico a mediano plazo, durante el período podrían aumentar las probabilidades de lluvias y vientos fuertes en varias zonas, relacionadas con la posible formación de una baja extratropical en el golfo de México, sistema que se desplazaría rápidamente por el norte de Cuba y estaría seguido por un frente frío, escribió Ramos Guadalupe en su sitio oficial de Facebook

Añadió que las proyecciones de los modelos matemáticos apuntan a un proceso sinóptico que deberá ser vigilado debido a su posible evolución y trayectoria, aunque aclaró que la información disponible constituye una previsión preliminar y no representa un aviso oficial.

Recordó que por el desarrollo de un evento ENOS muy fuerte previsto entre noviembre de 2026 y abril de 2027, este tipo de fenómeno podría presentarse con mayor frecuencia durante los próximos meses.

Ante la posibilidad de cambios en el pronóstico, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los partes oficiales del Instituto de Meteorología y del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, insistió.

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