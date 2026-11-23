Según los modelos de pronóstico a mediano plazo, durante el período podrían aumentar las probabilidades de lluvias y vientos fuertes en varias zonas, relacionadas con la posible formación de una baja extratropical en el golfo de México, sistema que se desplazaría rápidamente por el norte de Cuba y estaría seguido por un frente frío, escribió Ramos Guadalupe en su sitio oficial de Facebook
Añadió que las proyecciones de los modelos matemáticos apuntan a un proceso sinóptico que deberá ser vigilado debido a su posible evolución y trayectoria, aunque aclaró que la información disponible constituye una previsión preliminar y no representa un aviso oficial.
Recordó que por el desarrollo de un evento ENOS muy fuerte previsto entre noviembre de 2026 y abril de 2027, este tipo de fenómeno podría presentarse con mayor frecuencia durante los próximos meses.
Ante la posibilidad de cambios en el pronóstico, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los partes oficiales del Instituto de Meteorología y del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, insistió.