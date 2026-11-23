El cantautor bayamés José Alberto Tamayo Díaz, conocido artísticamente como El Ruiseñor, recibió el Premio a la Excelencia Musical Salvador Alarcón in Memoriam 2026, conferido por la Filial de Música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Granma, reconocimiento que distingue la obra de toda una vida y la contribución del artista al desarrollo de la música y la cultura en la provincia.

Con una trayectoria vinculada a la canción y a la interpretación, El Ruiseñor ha ganado el afecto del público granmense por su sensibilidad artística, calidad vocal y compromiso con las tradiciones musicales cubanas.

La entrega tuvo lugar este domingo en la galería de arte Dos Columnas, de la UNEAC, durante la jornada de cierre de Santa Cecilia, espacio dedicado a celebrar la creación musical y a reconocer a figuras relevantes del sector.

Al recibir el galardón, el vocalista expresó su satisfacción por el homenaje y agradeció la presencia de familiares, músicos y amigos que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

“Me hicieron sentir muy feliz. Llegaron músicos y amigos muy queridos; será por siempre una de mis más hermosas noches. A todos, muchas gracias”, afirmó el artista.

Durante la ceremonia también fue reconocido el joven Maestro Javier Millet Rodríguez, por su brillante trayectoria y aportes a la música y a la cultura granmenses. La distinción resalta el desempeño de este creador y su contribución a la formación y promoción de nuevos valores dentro del panorama artístico de la provincia.

La actividad contó con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsy Terry Gutiérrez, máximas autoridades política y gubernamental de Granma, así como de artistas, intelectuales, directivos del sector cultural y representantes de la UNEAC.

La Demajagua